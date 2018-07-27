«مرسيدس للفورمولا» تخشى حرارة مضمار المجر

المصدر: بودابست ـ أ ف ب

أقرّ مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد، النمساوي توتو وولف، بأن أبطاله يعانون لفرض تفوقهم، في بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك قبل المرحلة الثانية عشرة في جائزة المجر الكبرى بعد غدٍ، حيث الحرارة المرتفعة بالمضمار.

وبعد أيام من الفوز الصارخ للبريطاني لويس هاميلتون على حلبة هوكنهايم في ألمانيا، أقرّ وولف قائلاً: «نعرف وندرك أننا لم نجلب السيارة الأسرع إلى هوكنهايم».

ونتيجة لذلك، أضاف: «نعرف أن الجوائز لا تمنح لأبطال الشوط الأول، لذا سنتابع الضغط لنحسن أداءنا».

بعد 11 من أصل 21 مرحلة هذا الموسم، يتصدر هاميلتون وفريقه ترتيب السائقين والصانعين توالياً، لكن بفارق ضئيل عن منافسيهما.