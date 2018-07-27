«الجودو» يُعدّ النقبي لأولمبياد الشباب.. وكلباء يكرّمه

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، اللجنة الفنية للجودو بالاتحاد، بوضع برنامج مكثف للاعب منتخب الإمارات للجودو أحمد فيصل النقبي لاعب نادي اتحاد كلباء، الفائز بذهبية بطولة آسيا للجودو لفئة الناشئين لوزن تحت 50 كجم، التي أقيمت مؤخراً في هونغ كونغ، والتي كفلت له التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب ما بين سن 15-18 سنة، والتي تقام في مدينة بوينوس آيريس الأرجنتينية في سبتمبر المقبل، وسط أكثر من 3500 رياضي من مختلف دول العالم، بعد أن نجح اللاعب الصاعد في تحقيق الميدالية الذهبية الثانية، كما حدث في بطولة آسيا الماضية التي أقيمت في هونغ كونغ مما كفل له التأهل للأولمبياد المقبل.

وأشار بن ثعلوب إلى أن اللاعب أحمد النقبي من المواهب الواعدة، التي حرص الاتحاد الاهتمام به ورعايته بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن مستقبله الأكاديمي دون الإخلال بالعملية التربوية التي يحرص عليها الاتحاد. وأشاد رئيس الاتحاد بجهود اللجنة الفنية للجودو بالاتحاد والمدرب الياباني هاراجوتشي نويا، وجهود نادي اتحاد كلباء بكل أجهزته الفنية والإدارية وأسرته التي ظلت تدعم مشواره ورعايته.

من جانب آخر كرم نادي كلباء ، بحضورالشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي، البطل الذهبي احمد فيصل راشد النقبي .وأشاد الشيخ هيثم القاسمي بذهبية البطل مهدياً الانجاز لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم امارة الشارقة وللقيادة الرشيدة لدعمها ورعايتها لقطاع الشباب والرياضة والمواهب الواعدة .