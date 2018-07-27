أزمة بين هلال الأبيض وحي الوادي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

فجّرت الاستقالة الرسمية التي تقدم بها المدير الفني لفريق هلال الأبيض السوداني، إبراهيم حسين (إبراهومة)، أزمة بين إدارة هلال الأبيض وحي الوادي نيالا، بعد الإعلان عن التعاقد مع برهان تية المدير الفني لفريق حي الوادي نيالا وهلال الأبيض.

وسارعت إدارة حي الوادي نيالا برفض انتقال المدير الفني للفريق، حيث أكد موسى الدولي مدير الكرة أن برهان تية مرتبط بعقد مع حي الوادي، ولا يمكنه الذهاب إلى أي نادٍ آخر إلا بموافقة ناديه، مبيناً أن برهان تية لم يخطرهم حتى الآن بأي عرض مقدم له من نادي هلال التبلدي أو أي نادٍ آخر، مشيراً إلى أنه حالياً المدرب الأول للفريق، وسيشرف على مباراته أمام هلال كادوقلي يوم غدٍ باستاد الأبيض.