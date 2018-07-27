هاجيمي مورياسو مدرباً لمنتخب «الساموراي»

المصدر: طوكيو ـ أ ف ب

عيّن الاتحاد الياباني لكرة القدم، أمس، مدرب المنتخب الأولمبي هاجيمي مورياسو مدرباً للمنتخب الأول خلفاً للمدرب اكيرا نيشينو.

ويبلغ المدرب الجديد 49 عاماً، وسيحل بدلاً من نيشينو الذي تولى الإشراف على «منتخب الساموراي» شهرين، وقاده إلى الدور الثاني من مونديال روسيا، حيث تقدمت اليابان على بلجيكا 2-صفر، قبل أن تخسر 2-3 في الوقت المحتسب بدل ضائع.

واختار الاتحاد الياباني مورياسو من بين مرشحين أجانب لتولي المهمة بينهم الألماني يورغن كلينسمان والفرنسي أرسين فينغر.

ووعد مورياسو الذي سيحتفظ بمنصبه مدرباً لمنتخب تحت 21 سنة، الذي سيشارك في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها طوكيو سنة 2020، بضخ دماء شابة في صفوف المنتخب الأول.