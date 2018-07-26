اتفاقية شراكة بين شرطة أبوظبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتفاقية شراكة وتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بهدف إحداث نقلة نوعية في نشر وتطوير اللعبة لدى العاملين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط والأفراد بما يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة برفع كفاءة الضباط والأفراد البدنية والذهنية، وإعداد الأبطال والبطلات للمنتخبات الوطنية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع عقد في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي حيث قام بالتوقيع ممثلاً عن القيادة العامة العميد خليفة بطي الشامسي نائب المدير المالي لقطاع الخدمات ورئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، وعن اتحاد الإمارات للجوجيتسو فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد عضو مجلس الإدارة.

وأكد العميد خليفة بطي الشامسي أن «رياضة الجوجيتسو أصبحت واحدة من أهم الرياضات في الدولة، كما أنها تتفق مع الكثير من المبادئ والقيم التي تسعى لتعزيزها القيادة العامة في رجال الشرطة.

وقال الشامسي:»إن اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي رياضي من الطراز الفريد، ويؤكد علينا في كل مناسبة أن رجل الشرطة لابد أن يكون ممارساً لإحدى الرياضات، وأن القادة لابد أن يدعموا هذا التوجه كل في قطاعه، ومن هذا المنطلق فقد وضعنا برامج ميسرة لتفرغ الأبطال للمشاركة في البطولات والمناسبات الدولية المهمة«.

من جانبه أكد العقيد محمد عبيد بو علي مدير مركز التربية الرياضية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي»أن الاتفاقية تستهدف تحقيق تنسيق كامل وشراكة دائمة في نشر وتطوير اللعبة بكل قطاعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي».

من جانبه نقل فهد علي الشامسي تحيات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي إلى كل المنتمين للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وعلى رأسهم اللواء محمد خلفان الرميثي.وأشاد فهد الشامسي بتفاعل المجتمع مع رياضة الجوجيتسو، موجهاً الشكر بشكل خاص إلى القوات المسلحة والشرطة، وأكد أن استراتيجية الاتحاد تستهدف الوصول بالرياضة إلى الجميع ، وأن الاتفاقية تصب في هذا الاتجاه.