العصيمي يشيد بالجهود الصينية لتنظيم «البارالمبية الآسيوية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد ماجد عبدالله العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، بالجهود الصينية المبذولة لتنظيم الألعاب الآسيوية البارالمبية، والألعاب البارالمبية الشتوية المقبلة التي تستضيفها مدينة هانزو في مقاطعة جيجيانغ عام 2022.

جاء ذلك خلال لقاء العصيمي والوفد المرافق له مع يوان جياجون، حاكم مقاطعة جيجيانغ، التي تقع على مساحة 102 ألف كيلومتر مربع شرقي الصين، ويبلغ تعدادها السكاني أكثر من 55 مليون نسمة، حيث قدّم حاكم المقاطعة أثناء اللقاء شرحاً حول الإمكانات الاقتصادية والبنية التحتية للمقاطعة وعاصمتها هانزو، التي ستستضيف النسخة المقبلة للآسياد، ودورة الألعاب الآسيوية البارالمبية عام 2022، حيث تعمل هذه المدينة على مدار الساعة منذ اختيارها لاستضافة الحدث الآسيوي الأهم في الحركتين الأولمبية والبارالمبية، وأكد أن أغلب المرافق الرياضية والبنية التحتية التي ستستضيف الحدث قد أوشكت على الانتهاء منذ الآن.