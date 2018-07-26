ورشتان للتوعية الأمنية والتحكيم للاعبي منتخب الإمارات للشباب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت إدارة المنتخبات والشؤون الفنية أمس بمقر اتحاد الكرة في دبي، ورشة توعية أمنية للاعبي منتخب الشباب تحت 19 سنة، بالتعاون مع برنامج خدمة الأمين تحت شعار «كلنا شركاء في أمن الوطن» انطلاقاً من تعزيز الشراكة الاستراتيجية ونشر الوعي الأمني والوطني بين شرائح المجتمع، بالإضافة لورشة تحكيمية، استعرضت قانون كرة القدم، والالتزام بمبدأ اللعب النظيف وسلامة اللاعبين.

تناولت ورشة التوعية الأمنية، المحاور الأربعة لتوجيهات خدمة الأمين، حيث تطرق محاضر خدمة الأمين جمال أحمد في المحور الأول إلى سلوك اللاعب وأهمية تقديم سلوك جيد وإيجابي لصورة المواطن الإماراتي محلياً وقارياً ودولياً، فيما جاء المحور الثاني بأهمية المحافظة على اللياقة البدنية.

أما المحور الثالث، فاستعرض وجوب التقيد والمحافظة على سمعة دولتنا الحبيبة في جميع المحافل، وعدم التحدث لوسائل الإعلام خلال المسابقات القارية والدولية إلا بعد الرجوع للمسؤول الإعلامي للمنتخب. وأتم محور الطموح المحاور الأربعة لتوجيهات خدمة الأمين، فيجب أن يكون للاعب طموح وهدف للمستقبلين القريب والبعيد، وهدفنا الأسمى هو تشريف دولة الإمارات على جميع الأصعدة، وتحقيق إنجازات تليق بسمعة دولتنا الغالية.

أما الورشة الثانية والخاصة بقانون كرة القدم، والتي أشرف عليها عبدالواحد خاطر عضو فريق عمل حكام المراحل السنية، فأوضحت وقدمت معلومات وفيرة عن قانون اللعبة، قبيل خوضهم لغمار نهائيات كأس آسيا.