الأفريقي يلبي دعوة الفيصلي الأردني

المصدر: تونس - صالح قادري

أعلن سفيان الحيدوسي، المدير الرياضي للنادي الأفريقي التونسي، خلال مؤتمر صحفي، أن فريقه سيشارك في دورة دولية ستنظم في العاصمة الأردنية عمان من 30 الجاري إلى 6 أغسطس 2018، وذلك بدعوة من فريق الفيصلي الذي يدربه التونسي نبيل الكوكي.

وأشار الحيدوسي إلى أنه تم انتداب 8 لاعبين بموافقة مدرب الفريق البلجيكي جوزي ريغا، كما أفاد أن مسؤولي النادي ماضون في انتدابات أخرى لتعزيز القائمة بثلاثة لاعبين آخرين على الأقل، مشدداً على أن الأولوية ستكون للهجوم بعد رحيل هدّاف الفريق صابر خليفة.

وبخصوص المباراة الودية التي سيحتضنها ملعب استاد رادس يوم السبت المقبل، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت الإمارات، قال إنها ستشد حتماً الاهتمام، نظراً لقيمة الفريق الضيف، قلعة السرايا التركي، الذي يضم في صفوفه لاعبين ممتازين. وسيحضر المباراة 40 ألف متفرج. ومن جهته قال البلجيكي جوزي ريغا، مدرب الفريق، إنه وجد مجموعة طيبة من اللاعبين ، وهذا ما سيجعله يقوم بمهامه في راحة تامة.