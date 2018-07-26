المريخ ينهي أزمة مارسيال وباسكال

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

عقد مجلس وفاق نادي المريخ اجتماعاً برئاسة محمد الشيخ رئيس النادي، أعلن خلاله عن نهاية أزمة اللاعبين كواسي مارسيال وباسكال اللذين حصلا على قرار من الفيفا بمبلغ 80 ألف دولار و40 ألف دولار على التوالي بعد أن سدد النادي المبالغ منهيا الأزمة التي كادت أن تضعه تحت طائلة عقوبات «فيفا»، كما تم في الاجتماع اختيار محمد الشيخ مدني رئيسا لبعثة المريخ إلى لبنان لمواجهة الجيش السوري في البطولة العربية.

كما أمن المجلس من حيث المبدأ على إنشاء بنك المريخ، وكلف عضو المجلس عثمان عبدالعظيم بدراسة العرض المقدم من شركة الإقبال الاستشارية لإنشاء البنك، وعين المجلس مديرا عاما للنادي.

من جهة أخرى قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السوداني لكرة القدم إيقاف رباعي مريخ نيالا أنس الطاهر وحسبو المزاد وعمر رمضان ووضاح لمدة ثلاثة أشهر لكل لاعب على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة مريخ نيالا والأمل عطبرة في الجولة الأولى لدوري العشرة .