تذاكر كأس آسيا «الإمارات 2019» على «تيكت ماستر»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تعلن اللجنة العليا المحلية المنظمة لكأس آسيا الإمارات 2019، في العاشرة صباح اليوم، بمدينة زايد الرياضية، عن طرح تذاكر كأس آسيا للجمهور، على أن تُفعل الاثنين المقبل.

وتفيد متابعات البيان الرياضي بأن «تكيت ماستر» هي الجهة المسؤولة عن الحجز والتوزيع عبر صفحتها الرسمية بالإنترنت. وتشمل مرحلة المجموعات ثلاث فئات بأسعار من 25 وإلى 75 درهماً، ودور الـ 8 ونصف النهائي من 50 وإلى 150 درهماً، على أن تكون أسعار النهائي من 75 وإلى 300 درهم.

وتعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ نهائيات بطولة أمم آسيا بمشاركة 24 منتخباً، كما تعد من أكبر الأحداث الرياضية التي تستضيفها الإمارات، وستلعب 51 مباراة على مدار 28 يوماً من الإثارة المتواصلة، تستضيفها ثمانية ملاعب في أربع مدن وهي أبوظبي والعين ودبي والشارقة، إضافة إلى برنامج موسع من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للجماهير.