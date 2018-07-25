اتحاد الهوكي.. أولياء أمور اللاعبين في قلب الحدث

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الاتحادات الرياضية المنضوية تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، وتهدف للتواصل مع أولياء أمور اللاعبين، عقد اتحاد الهوكي اجتماعاً مع أولياء أمور اللاعبين، لاطلاعهم على الخطط والبرامج التي يطبقها الاتحاد في شأن أبنائهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن أنشطة الاتحاد.

وعقد اللقاء في ملعب الهوكي، بمنطقة المنامة بإمارة عجمان، بحضور عتيق جمعة أمين عام اتحاد الهوكي وأولياء أمور اللاعبين من أعضاء فريق المنامة.

وقال عتيق جمعة: عقدنا اللقاء الأول من نوعه بهدف التواصل مع أولياء الأمور للحصول على دعمهم من خلال اطلاعهم على استراتيجية عمل الاتحاد وبرامجه المطبقة بشأن أبنائهم لقناعتنا بأهمية تثقيفهم باعتبارهم طرفاً أصيلاً في كل ما يتعلق برياضة أبنائهم وشرحنا لهم برامجنا، لأننا بحاجة إلى دعمهم من أجل استمرار أبنائهم في ممارسة اللعبة.

وأضاف عتيق: قدمنا التهنئة لأولياء الأمور بنجاح أبنائهم في العام الدراسي وأسعدهم ذلك كثيراً، واحتفلنا معهم بقطع كعكة أعدها الاتحاد بهذه المناسبة، كنوع من المشاركة الاجتماعية باعتبارنا شركاء معهم في رعاية أبنائهم وتحفيزهم على الانخراط في صفوف اللعبة بما يصب في مصلحة رياضة الإمارات.