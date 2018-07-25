إطلاق أول مركز لتطوير الأداء الرياضي في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مركز مايكل جونسون بيرفورمانس (MJP)، الرائد عالمياً في مجال تطوير وتحسين أداء الرياضيين، أمس، عن إطلاق أول فرع له في منطقة الشرق الأوسط، إذ سيفتح مركز مايكل جونسون بيرفورمانس، الذي أسّسه العدّاء والبطل الأولمبي مايكل جونسون، أبوابه في شهر أكتوبر من هذا العام في ميناء راشد، من خلال إطلاق منشأة رياضية عالمية المستوى مخصّصة للرياضيين وعشّاق اللياقة البدنية من جميع المستويات.

وستُوفّر المنشأة التي تبلغ مساحتها 38,750 قدماً مربعة، الواقعة في قلب دبي، أفضل تجربة لياقة بدنية على الإطلاق، من خلال تقديم الجلسات التدريبية الشخصية الفردية، وصفوف اللياقة الجماعية، والطب الرياضي، والتغذية، وبرامج التطوير الرياضي للرياضيين الشباب، وبرامج تدريب عالية الأداء للرياضيين المحترفين، وكل ذلك تحت سقف واحد.

وإلى جانب المدرِّبين العالميين، سيُقدّم مركز مايكل جونسون بيرفورمانس دبي مجموعة من البرامج للأشخاص من جميع الأعمار، لتحسين مستوى أدائهم الرياضي أو مستوى لياقتهم، بالاستناد إلى منهج علمي يعتمد على البيانات. هذا، وتُعتبر «شركة موانئ دبي العالمية» و«مركز مايكل جونسون بيرفورمانس دبي» شريكين في هذا المشروع الذي يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، ويهدف إلى تطوير وإدامة مجتمع صحي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عدنان العبار، نائب رئيس مجموعة دبي العالمية للتخطيط وإدارة المشاريع: «تعمل شركة موانئ دبي العالمية على تطوير الحلول والبرامج التجارية التي تدعم الأعمال والمصالح الوطنية لدبي، حيث إن صحة ورفاه شعبنا هما من الأمور الأساسية لتمكين طموحات النمو الوطني، ولذلك فنحن فخورون بالمشاركة في الأنشطة التي تدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال مايكل جونسون، الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية أربع مرات: «أنا سعيد للغاية بهذه الفرصة وهذه الشراكة مع مؤسّسة عالمية مثل شركة موانئ دبي العالمية، وتُعتبر علامة مايكل جونسون بيرفورمانس أيضاً علامة تجارية عالمية، ومن الرائع حقاً أن نشهد توسّعاً كبيراً آخر في إطار رحلة نمو الشركة».