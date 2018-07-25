منتسبات شرطة أبوظبي.. الرياضة أسلوب حياة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأت شرطة أبوظبي تدريب منتسباتها على رياضات الدراجات الهوائية، والمشي في المناطق الجبلية، والألعاب المائية، إلى جانب محاضرات توعية وتثقيف عن أهمية ممارسة الرياضة، لتكون أسلوب حياة لديهن.

ودعا العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، منتسبات القطاعات الشرطية، إلى التسجيل والمشاركة في الفعاليات الرياضية النسائية، للاستفادة من تلك الرياضات التي تسهم في إيجاد مجتمع رياضي يتمتع بلياقة بدنية.

وأوضح أن الراغبات بالمشاركة في الأنشطة الرياضية يتم إخضاعهن إلى تدريب على أيدي اختصاصيين رياضيين، فضلاً عن توعيتهم بالحفاظ على اللياقة البدنية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي، على دعم المبادرات الرياضية المجتمعية، وتعزيز الفكر الرياضي بين منتسبيها، وتنمية مواهبهم الرياضية.

وذكرت لبنى الحلواني مدربة اللياقة البدنية، بمركز التربية الرياضية الشرطية، أن البرنامج بدأ بتدريب بالدراجات الهوائية، في منطقة الحديرات.