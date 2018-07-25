منتخب الجودو يعود بـ4 ميداليات من بطولتي آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عادت للبلاد، مساء أمس الأول، بعثة منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين قادمة من ماكاو بعد المشاركة الإيجابية في بطولتي آسيا في هونغ كونع وماكاو، حيث كانت حصيلة منتخب الأمل أربع ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين، وقد كان في استقبال البعثة بمطار دبي الدولي عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعيد العاجل عضو المجلس، وعدد من أولياء الأمور. وترأس البعثة محمد جاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف عام اللعبة على مستوى المراحل العمرية.

وشهدت مشاركة منتخب الأمل في البطولتين فوز اللاعب أحمد فيصل النقبي لاعب نادي اتحاد كلباء بذهبية بطولة آسيا للجودو لفئة الناشئين لوزن تحت 50 كغم ما كفل له التأهل لأولمبياد الأرجنتين الذي يقام في سبتمبر القادم ، كما حصد اللاعب الصاعد خليفة الحوسني فضية وزن تحت 73 كغم في بطولة هونغ كونغ وبرونزية ماكاو لنفس الوزن، وفاز الواعد أحمد الحوسني ببرونزية بطولة هونغ كونغ في وزن تحت 55 كغم.