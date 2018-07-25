أيمن المثلوثي يعود إلى الأفريقي التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

تعاقد الحارس أيمن المثلوثي الشهير بالبلبولي مع النادي الأفريقي لموسمين، بعد أن لعب في الموسم الماضي لفائدة نادي الباطن السعودي. وكان البلبولي قد نشأ وترعرع في فريقه الأصلي النادي الأفريقي قبل أن يغادره إلى النجم الساحلي.

من جهة أخرى، اقترب النادي الأفريقي من التعاقد مع المهاجم البورندي «نفوزي بينفوني شاكا» لاعب فريق «لوماساجار» الذي سجل لفائدته 29 هدفاً في الموسم الماضي. بالمقابل غادر المدافع سيف تقا الفريق وانضم إلى «لونس» في الدرجة الثانية الفرنسية.

من جهته، تعاقد النجم الساحلي مع المهاجم الأرجنتيني «فرانكو كاليرو»، وستشهد تشكيلة النجم الساحلي خلال مباراته أمام «مبابان السوازيلاندي» في أبطال أفريقيا عودة كل من عمار الجمل وخليل بانغورا بعدما استوفيا عقوبة الإيقاف. من ناحية أخرى، تنطلق اليوم رحلة الترجي الرياضي إلى أوغندا عبر دبي التي سيقضي بها الليلة على أن تقلع الطائرة في اليوم الموالي إلى كامبالا، حيث يلاقي يوم السبت فريق «كامبالا سيتي».