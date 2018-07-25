الزلفاني يهدد المريخ السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

هدد التونسي يامن الزلفاني المدير الفني للمريخ السوداني بالرحيل عن تدريب الفريق إذا تم التعاقد مع مدرب وطني ليعمل إلى جانبه، وقال الزلفاني، إنه لا يرفض المدرب الوطني، ولكنه في نفس الوقت لا يحتاج لأي إضافات جديدة على جهازه الفني الحالي الذي وصفه بالمتعاون معه، ولا يحبذ إجراء أي تغيير عليه، وقلل الزلفاني من الذين انتقدوا سيرته الذاتية، مبيناً أنه لعب في المنتخب التونسي الأولمبي واتجه إلى التدريب بعد ذلك ودرب عدداً من الأندية في السعودية وفي تونس وفي فرنسا ويملك من الخبرة ما يؤهله لتحقيق النجاح في تجربته التدريبية الحالية مع المريخ.

من جهة أخرى أبدى المغربي خالد هيدان المدير الفني لحي العرب رضاءه على المردود الذي قدمه فريقه في مباراة الهلال ضمن الجولة الرابعة لدوري النخبة السوداني، مبيناً أن فريقه وبرغم خسارته برباعية نظيفة إلا أنه لم يكن سيئاً، بل قدم مردوداً جيداً طوال الشوطين ، وقال هيدان إن الخبرة رجحت كفة الهلال على فريقه.