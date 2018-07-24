40 ألف مشجع في مهرجان الأفريقي التونسي

المصدر: تونس- صالح قادري

تحتضن تونس مباراتين وديتين من العيار الثقيل تجمع الأولى السبت المقبل النادي الأفريقي بضيفه «قلعة سرايا» بطل الدوري التركي على استاد ملعب رادس .

وطالبت إدارة النادي الأفريقي السلطات الأمنية بالسماح لها بعرض 40 ألف تذكرة للبيع ، ويتوقع أن يكون الحدث مهرجاناً كروياً خاصة أن الأفريقي يحظى بشعبية كبيرة.

ويحتفظ جمهور الأفريقي بالرقم القياسي في الحضور بالملاعب برقم 60 ألف متفرج خلال «نهائي» الدوري عام 2008 أمام ترجي جرجيس. أما المباراة الودية الثانية فإنها ستجمع المنتخب التونسي بنظيره المغربي، خلال شهر نوفمبر المقبل بملعب رادس.