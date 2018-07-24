136 مشاركاً في «صيف الشارقة الرياضي»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

قضى 136 مشاركاً ومشاركة لمعسكر صيف الشارقة الرياضي التابع لمجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة يوماً رياضياً متكاملاً متنقلين في عدد من الألعاب، التي أبدوا فيها تفاعلاً كبيراً واستفادة لافتة.

ابتدأت الفعاليات التي أقيمت في مركز رياضة دبي العالمية بإشعال الحماسة الرياضية بين المشاركين والمشاركات، من خلال توزيعهم في أربع مجموعات، اثنان للأبناء واثنتان للبنات لتبدأ بعدها رحلة التشويق من خلال حجم الممارسة الرياضية المتنوعة.

وشمل اليوم الرياضي مسابقات رياضية وتوعية وتمارين عدة هدفت لرفع المستوى الرياضي والصحي لدى المشاركين والمشاركات، وأن تكون الرياضة أسلوب حياتهم. ومارس المشاركون خلال يومهم الرياضية 6 من الألعاب الرياضية التي جرى اختيارها بدقة وشملت كرة القدم وكرة السلة ورماية السهم بجانب منافسات تحدي القوى والجمباز وترمبولين ومارسوا أسياسيات تلك الألعاب وتعلموا فنونها .