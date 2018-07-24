ليفربول ويونايتد يترنحان في كأس الأبطال

المصدر: لوس أنجلوس- أ ف ب

قاد الدولي الأميركي كريستيان بوليزيتش، فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، لفوزه الثاني في كأس الأبطال الدولية الودية، وجاء على حساب ليفربول الإنجليزي 3-1 أمس، على ملعب «بانك أوف أميركا ستاديوم»، في تشارلوت (كارولاينا الشمالية).

وكان بوليزيتش قريباً من تسجيل الثلاثية، لو لم تصد تسديدته في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتسقط الكرة أمام زميله الدنماركي ياكوب برون لارسن، الذي تابعها في الشباك الخالية، مؤكداً فوز فريقه الذي تخلف في الدقيقة 25 بكرة رأسية للهولندي فيرجيل فان دايك.

ويخوض دورتموند بعد غد ضد بنفيكا البرتغالي مباراته الثالثة في كأس الأبطال، التي يشارك فيها 18 فريقاً، فيما يلعب ليفربول مباراته الثانية في اليوم ذاته ضد مواطنه مانشستر سيتي.

واكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي في جولته الأميركية التحضيرية للموسم المقبل، وهذه المرة سلباً أمام سان خوسيه اورثكوايكس على ملعب «ليفايس ستاديوم» في سانتا كلارا (كاليفورنيا).

وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، استهل جولته الأميركية الخميس في فينيكس (اريزونا)، بالتعادل مع كلوب أميركا المكسيكي 1-1، في مباراة تخلف خلالها حتى الدقيقة 78، قبل أن ينقذه الإسباني خوانا ماتا.

ويخوض يونايتد ثلاث مباريات أخرى في جولته الأميركية، وتدخل ضمن كأس الأبطال الدولية الودية، حيث يلتقي ميلان الإيطالي (26 الحالي)، ومواطنه ليفربول (29 منه)، وريال مدريد الإسباني (1 أغسطس)، ثم يعود إلى أوروبا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في اليانز أرينا (5 أغسطس)، قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الممتاز ضد ليستر سيتي في 10 أغسطس.