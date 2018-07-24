الاتحاد الألماني ينفي اتهامات أوزيل بالعنصرية

المصدر: أ ف ب

نفى الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان صدر امس، ما ساقه ضده اللاعب مسعود أوزيل من اتهامات بمعاملته من خلفية عنصرية، مع إعلان اللاعب اعتزالــه اللعب دوليا مع «المانشافت».

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيانه «رفضنا في شكل قاطع مقولة أن الاتحاد الألماني لكرة القدم متهم بممارسة العنصرية، بما يتعلق بممثليه وموظفيه وأنديته، وأداء ملايين المتطوعين لديه على مستوى القاعدة الشعبية».

وكان رئيس الاتحاد الألماني رينهارد غريندل موضع اتهامات من أوزيل المتحدر من أصول تركية والفائز مع المنتخب الألماني ببطولة العالم 2014 بممارسة العنصرية ضده.