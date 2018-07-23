جونسون يدشن مركز تطوير الرياضة بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يصل البطل الأولمبي العداء الأسطورة مايكل جونسون إلى دبي اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على افتتاح مركز مايكل جونسون بيرفورمانس، المركز المعترف بريادته في مجال التطوير والتحسين الرياضي. وتحقيقاً لمخططاته للتوسع العالمي، وسيشكل مركز مايكل جونسون بيرفورمانس في دبي، أول وجود فعلي للمركز خارج أميركا ، منذ إنشائه في عام 2007.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن افتتاحه يتماشى مع خطط موانئ دبي العالمية، الرامية إلى تطوير ميناء راشد، من ميناء تجاري إلى مركز يكرّس نمط الحياة البحرية. وسيشرح جونسون، أهداف المركز،ويبين النقاط التي تميزه عن غيره من المرافق الرياضية المتعددة في دانة الدنيا.