صور «دبي للدراجات المائية» الأفضل عالمياً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اكتسحت الصور التي تم التقاطها في جائزة دبي الكبرى للدراجات المائية مسابقة أفضل صورة عالمية في الرياضات البحرية خلال المنافسة التي يجريها الاتحاد الدولي للسباقات البحرية سنوياً لاختيار أفضل ثلاث صور من أجل تحفيز المبدعين من المصورين واستقطابهم للسباقات البحرية العالمية.

وكان حدث منافسات جائزة دبي الكبرى للدراجات المائية - الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم 2017 والتي أقيمت بإشراف وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الفترة من 22 -25 نوفمبر الماضي في شواطئ دبي على مياه كايت بيتش الساحرة محط اهتمام الكثيرين ومشاركة الكثير من المصورين العالميين في هذه الرياضة، حيث وفر الحدث والمكان المادة المطلوبة للعدسات التي خرجت بالعديد من اللقطات المتميزة.

وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الدارجات المائية المصور البولندي داريوس اوجنيك والذي التقط أجمل صورة خلال منافسات فئة واقف محترفين (جي بي).

ولم تكن فئة الدراجات المائية وحدها وحصلت الصورة التي التقطها المصور الإيطالي رافئيل باستياني لزورق الفريق السويدي 2 على المركز الثالث لفئة سباقات أعالي البحار، حيث التقط لحظات طيران للزورق بالقرب من جزيرة نخلة حميرا.