حشر بن مكتوم يستقبل فريق دبي للغوص التطوعي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، في قصر سموه بمنطقة الصفوح رئيس وأعضاء فريق دبي للغوص التطوعي، تقديراً لجهودهم في مجال المحافظة على البيئة البحرية في الدولة.

وأقام سموه مأدبة غداء للفريق بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، واللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي.

وعبّر سمــــو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم في حديثه مع أعضاء الفريق، عن تقديره للدور الذي يلعبه الفريق في حماية البيئة البحرية في الدولة، كما أكد سموه ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على نظافة بحارنا. وحضّ سموه أعضاء الفريق على استمرار القيام بدورهم الوطني الرائد، وأكد حرصه على دعم الفريق لتحقيق أهدافه في المحافظة على البيئة البحرية والإنقاذ التطوعي وتوثيق مواقع الغوص والصيد.