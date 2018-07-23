نسور قرطاج.. رحلة البحث عن مدرب

المصدر: Ⅶ تونس- صالح قادري

لم تتضح بعد هوية المدرب الجديد لمنتخب نسور قرطاج، ورغم أن قائمة المرشحين تضم فنيين تونسيين وأجانب عدة فإن الاتحاد التونسي لكرة القدم لا يزال متكتماً على الأمر. وتشير مصادر مقربة من الاتحاد التونسي إلى أن المدرب فوزي البنزرتي يتصدر لائحة المدربين التونسيين . وبخصوص المدربين الأجانب فقد تم تداول أسماء عدة في مقدمتها الفرنسي من أصل تونسي صبري النموشي وكذلك الفرنسي هيرفي رينارد. من جهة أخرى أفادت تقارير إعلامية كاميرونية أن البلجيكي هيغو بروس المدرب السابق للمنتخب الكاميروني قد بدأ في مفاوضات مع الاتحاد التونسي.