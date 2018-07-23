سكاروني رئيساً تنفيذياً لميلان

المصدر: روما - وكالات

أكد ميلان الإيطالي أول من أمس، إن رئيساً سابقاً لشركة نفط تولى مؤقتاً منصب مدير النادي إلى جانب شغله لمنصب الرئيس التنفيذي الجديد عقب استحواذ صندوق التحوط الأميركي إيليوت عليه، وأضاف النادي أن باولو سكاروني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة إيني الإيطالية للنفط ونائب رئيس بنك روتشيلد الاستثماري حالياً، تم تعيينه رئيساً تنفيذياً مع توليه منصب مدير النادي بشكل مؤقت. وجاء تعيين سكاروني عقب تولي مجلس إدارة جديد مسؤولية النادي.

وقال سكاروني في بيان: هذه لحظة حرجة في تاريخ النادي ونشعر بالامتنان لوجود مالك جديد يعيد ميلان إلى مجده السابق.