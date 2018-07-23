إنييستا يخسر مباراته الأولى في اليابان

المصدر: طوكيو - وكالات

شارك أندريس إنييستا لأول مرة في الدوري الياباني أمس لكن لم ينجح في مساعدة فريقه في تفادي الخسارة. وقوبل انضمام إنييستا إلى فيسل كوبي بإثارة متوقعة في اليابان وشاهد مشجعو النادي لاعب برشلونة السابق لأول مرة عندما شارك كبديل في الشوط الثاني أمام شونان بيلمير. لكن إنييستا، في مباراته الأولى منذ مشوار إسبانيا المخيب للآمال في كأس العالم، فشل في ترك بصمة ليخسر كوبي 3 ـ 0.

وتركت الهزيمة كوبي في المركز السادس بعد أول جولة بالدور الثاني للمسابقة. كما بدأ الإسباني الآخر توريس، الذي ترك اتليتيكو مدريد الشهر الماضي، بين البدلاء مع ناديه الجديد ساجان توسو. وشارك مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق في بداية الشوط الثاني لكنه فشل في هز الشباك ليخسر فريقه الجديد 1- 0 أمام فيجالتا سينداي بعدما سجل نيشيمورا هدف الفوز قرب النهاية.