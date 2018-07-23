أوسيك أول ملاكم يجمع ألقاب «خفيف - الثقيل» الأربعة

المصدر: موسكو - وكالات

أصبح الأوكراني أولكسندر أوسيك، بطل العالم حسب تصنيفي المجلس العالمي والمنظمة العالمية، أول ملاكم يجمع الألقاب الأربعة لوزن الخفيف-الثقيل بفوزه أول من أمس في موسكو بإجماع القضاة الثلاثة على الروسي مراد غاسييف، بطل تصنيفي الاتحاد الدولي والجمعية العالمية. ولم يهزم أوسيك (31 عاما) في 15 مباراة حتى الآن، وألحق الخسارة الأولى بمنافسه غاسييف (24 عاما) الذي يتضمن سجله 26 فوزا. والتقى الملاكمان في نهائي «السلسلة العالمية السوبر للملاكمة»، وهي عبارة عن بطولة بدأت العام الماضي وتجمع بين حاملي الألقاب الأربعة ومتحديهم.

وحصل أوسيك على شيك بقيمة 10 ملايين يورو والكأس الجديدة التي تحمل اسم الملاكم الأميركي الشهير محمد علي. وسقط غاسييف في فخ اللكمات السريعة الخاطفة والمتلاحقة من جانب أوسيك، بطل أولمبياد لندن 2012، مسيطرا على المجريات بشكل افضل من الروسي.