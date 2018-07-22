رونالدو ينهي أزمة الضرائب

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت «ديلي ميل» البريطانية أن نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أنهى أزمته مع القضاء الإسباني بدفع ملايين الدولارات، بعدما أدين بعامين من السجن مع وقف التنفيذ إثر تهم تهرب ضريبي. ودفع رونالدو، الذي انتقل مؤخراً إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، 12.1 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 15 مليوناً و811 ألف دولار) لمصلحة الضرائب في إسبانيا حتى ينهي مشكلته القضائية.

وقالت إذاعة «كادينا كوبي» الإسبانية، إن رونالدو سيدفع مبلغاً آخر قدره 4.7 ملايين إسترليني (ما يعادل 6 ملايين و141 ألف دولار) مصاريف الدعوى القضائية. ويبدو أن رونالدو ينوي مغادرة إسبانيا بشكل نهائي، لاستيائه من نظام الضرائب المحلي، كما عرض لاعب ريال مدريد السابق بيته في العاصمة مدريد للبيع. وكان النجم البرتغالي قد اتهم بإخفاء معلومات مالية تتعلق بالحقوق الخاصة باستغلال صورته.