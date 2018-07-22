شعار الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 يخطف الأنظار في شيكاغو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

لفت شعار الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 أنظار الآلاف من مشجعي كرة القدم في شيكاغو خلال مباراة خاصة خاضها فريق مانشستر سيتي مع بروسيا دورتموند، وتزينت قمصان «سيتي» بشعار الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» في مبادرة من الاتحاد للطيران، والتي قامت وللمرة الأولى منذ أن أصبحت الشريك الرئيسي لفريق مانشستر سيتي عام 2009، باستبدال شعارها بشعار الألعاب العالمية، وأقيمت المباراة على ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو، الذي استضاف أول ألعاب عالمية صيفية للأولمبياد الخاص قبل خمسين عاماً «20 يوليو 1968».

وتأتي المبادرة تتويجاً لأسبوع من الفعاليات التي جمعت لاعبي السيتي والأولمبياد الخاص والاتحاد للطيران شيكاغو، ومن ضمنها حصة تدريبية مغلقة للاعبي سيتي بالإضافة إلى فعالية تدريبية مجتمعية شارك فيها رياضيو الأولمبياد الخاص إلى جانب لاعبي كرة القدم الناشئين في شيكاغو، وشارك في الفعالية رياض محرز، الذي يعد أحدث اللاعبين المنضمين إلى سيتي، والذي تحدث في وقت سابق حول أهمية حركة الأولمبياد الخاص في دمج أصحاب الهمم ضمن المجتمع عن طريق الرياضة.

ومن المتوقع أن تستقطب الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 ما يزيد على 7000 رياضي ينتمون لأكثر من 170 بلداً.