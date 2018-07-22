المصدر: لندن - وكالات

قرر المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، مقاضاة ناديه السابق تشيلسي، بسبب التأخر في إقالته وتعطيل مسيرته التدريبية وتشويه سمعته.

وبحسب «تايمز» البريطانية، فإن كونتي يعتزم مقاضاة تشيلسي لإقالته في وقت متأخر والتأخر في سداد مستحقاته المالية (10 ملايين يورو).

وأقال النادي اللندني كونتي قبل أيام، وهو ما يراه كونتي غير عادل حيث فوت عليه فرصة التعاقد مع أي ناد آخر خلال الصيف الحالي، ويطالب المدرب بتعويض مالي يبلغ نحو 11 مليون دولار وهو ما يساوي راتبه للفترة المتبقية من عقده مع تشيلسي. وفاز نادي تشيلسي تحت قيادة كونتي بلقب الدوري في الموسم قبل الماضي وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.