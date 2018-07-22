كريم بنزيمة يهاجم رئيس نادي نابولي

المصدر: عواصم - وكالات

أبدى النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد غضبه من تصريحات رئيس نادي نابولي الإيطالي. وقال بنزيمة على حسابه في «إنستغرام» : «ها هو مجنون آخر ينضم إلى قائمة من يتحدثون عن الرقم تسعة» في إشارة إلى رقم قميصه مع فريقه الملكي. وكان أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي قد وصف المهاجم الفرنسي بأنه لاعب «طاعن في السن».

وتحدثت تقارير صحافية إيطالية في وقت سابق أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الجديد لنابولي، سيسعى للتعاقد مع بنزيمة ، لكن تصريحات رئيس النادي حسمت الأمر بعد أن وصف بنزيمة بـ«اللاعب العجوز». من جانب آخر، ذكرت تقارير، أن مسؤولين من نادي ميلان وعلى رأسهم «ماسيميليانو ميرابيلي» المدير الرياضي للنادي و«جنارو جاتوزو» مدرب الفريق، قد اجتمعا مع وكيل أعمال بنزيمة لبحث التعاقد مع اللاعب.