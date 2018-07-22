أهلي شندي يستضيف المريخ في دوري النخبة السوداني

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

يستضيف أهلي شندي على ملعبه اليوم فريق المريخ العاصمي، ضمن الجولة الرابعة لدوري النخبة السوداني، وقد أكمل الفريقان استعدادهما للقاء، وكان الأهلي استفاد من تأجيل مباراته أمام الهلال في الجولة الثالثة، وانتظم في معسكر بالعاصمة أدى خلاله سلسلة من التدريبات التي عمل من خلالها البرازيلي ريكاردو، المدير الفني، على تكثيف جرعاته التدريبية للاعبين، والاطمئنان على جاهزيتهم.

ومن ناحيته أكمل المريخ جاهزيته للمواجهة، وكان الفريق قد انتظم في معسكر بالعاصمة السودانية الخرطوم قبل المغادرة لمدينة شندي، واختتم تحضيراته للمباراة على ملعب شندي أمس، ويدخل المريخ مباراة الأهلي بجدية من أجل الانتصار وحصد النقاط الثلاث، ويعي الجهاز الفني بقيادة التونسي الزلفاني واللاعبين أن أي نتيجة غير الفوز قد تصعّب من مهمة الفريق في المنافسة على اللقب.