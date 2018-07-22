هانز يغادر «المانشافت» بعد 23 عاماً

المصدر: برلين - وكالات

قرر الدكتور هانز فيلهيلم مولر فولفهارت صاحب الخبرة الهائلة في عالم الرياضة ترك منصب طبيب المنتخب الألماني لكرة القدم (مانشافت) بعد 23 عاماً من العمل مع الفريق. وقال هانز فولفهارت: «قررت ترك منصبي مع المنتخب الألماني»، مشيراً إلى أنه أبلغ القرار لكل من يواكيم لوف المدير الفني للفريق وأوليفر بيرهوف مدير الفريق.

وبهذا، أصبحت كأس العالم 2018 هي آخر بطولة لهانز مع الفريق، وأشار مولر فولفهارت إلى أنه قضى 23 عاماً رائعة مع الاتحاد الألماني للعبة وأنه احتفل خلالها بفوز المانشافت بلقب مونديال 2014 . ورغم تركه العمل مع المانشافت، سيحتفظ مولر فولفهارت بعمله كرئيس للطاقم الطبي بنادي بايرن.