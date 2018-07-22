كالينيتش يرفض استلام «الفضية»

المصدر: زغرب - وكالات

رفض لاعب منتخب كرواتيا نيكولا كالينيتش استلام الميدالية الفضية التي حازها منتخب بلاده، بعد حصوله على المركز الثاني في نهائيات كأس العالم التي انتهت مؤخراً في روسيا.

وكان كالينيتش غادر بعثة المنتخب عقب رفضه أن يشارك بديلاً في مباراة كرواتيا الأولى بالبطولة أمام نيجيريا في مرحلة المجموعات، وذلك بذريعة أنه كان يشعر بآلام في ظهره تحول دون مشاركته، غير أن ذلك السبب لم يقنع المدرب زلاتكو داليتش الذي اتخذ قراراً بطرد اللاعب من بعثة الفريق. وأوضحت وسائل إعلام أن كالينيتش، مهاجم نادي ميلان الإيطالي رفض استلام الميدالية، قائلاً إنه لم يشارك في المونديال، حتى يحصل على تلك الجائزة.