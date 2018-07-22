الزمالك يتخلى عن 3 لاعبين ويبقي على مصطفى فتحي

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

أبدى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري، رغبته في عدم استمرار الثلاثي أحمد رفعت، ومحمد أشرف، الشهير بـ «روقة»، وعماد فتحي، في صفوف الفريق في الموسم الجديد، والأقرب هو البحث عن عروض إعارة للاعبين الثلاثة بدلاً من البيع النهائي، فيما كشف المدير الفني للفريق، السويسري كريستيات جروس، عن رغبته في الإبقاء على اللاعب مصطفى فتحي.

وأبلغ جروس إدارة النادي بقرار الجهاز الفني في جلسة جمعته مع رئيس النادي مرتضى منصور، لمناقشة قائمة الفريق للموسم الجديد، ويأمل جروس في سرعة إنهاء ملف القائمة، ليتسنى له التركيز مع الفريق، وبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد، للوقوف على تكتيك وخطط اللعب. وطلب منصور من المدير الفني إقناع مصطفى فتحي بالبقاء وتجديد تعاقده إذا ما أراد الاستمرار مع الفريق.