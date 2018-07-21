رومينيغه: مسؤولو الاتحاد الألماني «هواة»

المصدر: برلين - أ ف ب

حمل الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل-هاينتس رومينيغه أمس على مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم، ووصفهم بـ«الهواة» على خلفية تعاطيهم مع النتائج التي حققها المنتخب في نهائيات مونديال 2018 في روسيا وخروجه من الدور الأول.

وقال النجم الألماني السابق الذي يتولى إدارة العملاق البافاري «بالنسبة إلي، بدا واضحاً وجود نقص في التعاطي المحترف (من قبل الاتحاد الألماني) عند وقوع أزمة».

وأضاف: «في الوقت عينه، لست متفاجئاً من ذلك، لأن الاتحاد الألماني لكرة القدم مليء بالهواة»، من دون أن يطالب باستقالة رئيسه راينهارد غريندل.

في المقابل، أشاد بالدولي السابق بلوف، منوهاً بما حققه مع المنتخب منذ توليه الإشراف عليه خلفاً لكلينسمان بعد مونديال 2006 التي استضافتها ألمانيا.