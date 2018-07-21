منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص يتألق في شيكاغو

المصدر: شيكاغو - البيان الرياضي

أنهى منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص مرحلة المجموعات من بطولة الأولمبياد الخاص لكرة القدم التي تقام فعالياتها حالياً في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، بعد تحقيق فوزه الثالث ضمن دور المجموعات الليلة الماضية على فريق تكساس بنتيجة ساحقة (7-0).

وسيتواجه منتخبنا للأولمبياد الخاص مع الأوروغواي في نصف النهائي على بعد خطوة من جلب الكأس الموحّد إلى دورة الألعاب العالمية في أبوظبي العام المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً ضمن فئة الرجال و8 منتخبات في فئة السيدات، وتمثل الرياضة الموحدة مبادرة رئيسية للأولمبياد الخاص في جميع أنحاء العالم، وتهدف إلى تسليط الضوء على تعزيز التأثير الإيجابي عندما يلعب المشاركون الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية في منافسة رياضية مع أشخاص من دون إعاقات.