ريال مدريد يقدم لاعبه البرازيلي الجديد فينيسيوس

المصدر: مدريد - دب أ

قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أمس، لاعبه الجديد، البرازيلي فينيسيوس أمام وسائل الإعلام، لكن الشكوك أثيرت حول مشاركة اللاعب ضمن صفوف الفريق على الفور.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب الشاب فينيسيوس سيشارك مع الريال، أم أن النادي سيعيره إلى فريق آخر لموسم واحد لحين التأقلم مع كرة القدم الإسبانية.

وقال بيريز عقب توقيع العقد مع المهاجم البرازيلي «فينيسيوس أكمل للتو العام الثامن عشر من عمره، لكنه واحد من أبرز المواهب الواعدة في عالم كرة القدم، لقد أبهرنا بقدراته الفنية وسرعته ومراوغاته وكذلك أهدافه».