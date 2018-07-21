أنجليك كيربر.. استعادة التوهج

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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بعد فترة من الابتعاد عن منصّات التتويج، استعادت نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر الألق، بعد أن تمكنت من التتويج بلقب بطولة ويمبلدون، أعرق بطولات التنس.

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تقدمت النجمة الألمانية 6 مراكز في التصنيف العالمي للسيدات، حيث تحولت من المركز العاشر إلى المركز الرابع، لتبدأ مطاردة المركز الأول في التصنيف الذي احتلته سابقاً في سبتمبر من عام 2016.

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بدأت علاقة كيربر بلعبة التنس وهي في سن مبكرة، حيث انضمت إلى نادي ناشئين وهي في الثالثة من عمرها، ومنذ ذلك الوقت واصلت المسيرة في لعبة الكرة الصفراء.

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نجحت النجمة الألمانية في حصد 12 لقباً في بطولات التنس للمحترفين، من بينها ثلاثة ألقاب «غراند سلام»، حيث سبق لها الفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، وكذلك أميركا المفتوحة، وأخيراً ويمبلدون.

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بعد تعاونٍ مع مواطنها توربن بيلتس على فترتين، آخرهما نهاية العام الماضي، قررت كيربر الانفصال عن مدربها، واستعانت بالمدرب النمساوي فيم فيسيت على أمل استعادة التألق، وهو ما حصدت ثماره سريعاً.

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قدمت نفسها إلى العالم بقوة عندما وصلت إلى الرابعة والعشرين من عمرها، وتحديداً بعد أن تمكّنت من الوصول إلى نصف نهائي ويمبلدون 2012، واحتلالها المركز الخامسة في تصنيف السيدات.

في سطور

الاسم: أنجليك كيربر

تاريخ الميلاد: 18-1-1988

مكان الميلاد: بريمن - ألمانيا

الطول: 1.73 سم

سنة الاحتراف: 2003

الجوائز المالية: 23.394.242 دولاراً أميركياً