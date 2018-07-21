ماتا ينقذ «مان يونايتد» من الخسارة أمام «أميركا المكسيكي»

المصدر: فينيكس - أ ف ب

أنقذ المهاجم الإسباني خوان ماتا فريقه مانشستر يونايتد من الخسارة أمام كلوب أميركا المكسيكي بإدراكه التعادل 1-1 في مباراة ودية جمعت بين الفريقين في فينيكس (ولاية أريزونا) في مستهل جولة أميركية للفريق الإنجليزي.

تقدم الفريق المكسيكي من رأسية لهنري مارتن (59) قبل أن يسجل ماتا هدف التعادل مستغلاً كرة رأسية كمرتدة من القائم سددها مواطنه انديرس هيريرا (78). وخاض الفريق الإنجليزي المباراة في غياب أبرز نجوم الصف الأول وعلى رأسهم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والفرنسي بول بوغبا والإنجليزي ماركوس راشفورد والحارس الإسباني دافيد دي خيا الذين يمضون إجازات طويلة بعد مشاركتهم في مونديال روسيا.