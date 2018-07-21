الكشف عن تفاصيل استضافة الإمارات لـ«آسيوية بناء الأجسام»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يعلن الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، عند السابعة مساء اليوم ومن فندق البستان روتانا بدبي خلال المؤتمر الصحافي، كافة تفاصيل البطولة الآسيوية للقوة البدنية، وخاصة عدد الدول واللاعبين والجوانب الفنية والإدارية والمؤسسات الراعية، التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة بعد فوزها المستحق بحق الاستضافة والتنظيم وسط منافسة كبيرة من عدد من الدول في سعيها لشرف الاستضافة.

وكان علي بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد، قد أشار إلى أن البطولة ستقام منتصف شهر سبتمبر المقبل، معرباً عن سعادته بالفوز بتنظيم البطولة الذي يعكس النجاحات المميزة للإمارات في جميع الجوانب ومنها الجانب الرياضي.