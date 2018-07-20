كشك يحترف في غالن السويسري

المصدر: تونس - صالح قادري

غادر المدافع سليمان كشك النادي الافريقي التونسي وانضم إلى سانت غالن السويسري بعقد لمدة عامين.

وودع اللاعب رفاقه في معسكر الفريق بعين دراهم بالشمال التونسي، حيث يختتم اليوم بمباراة ودية ستجمعه بفريق دفاع بلدية تاجانات الجزائري. وبخصوص الانتدابات تعاقد النادي الإفريقي مع المدافع الكاميروني أورليان إيتام إيغومبي، كما أنه مدد عقد الحارس عاطف الدخيلي حتى سنة 2021.و تمت تسمية الدرب سفيان الحيدوسي مديراً رياضي للنادي، وقد شرع في مهامه بالإشراف على إعداد برنامج التحضيرات إضافة إلى إعادة النظر في تركيبة الجهاز الفني.