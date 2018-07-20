الهلال السوداني يترنح في «الكاف»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

واصل الهلال السوداني نزيف النقاط الأفريقي بتعادله مع دي سونغو الموزمبيقي بهدفين لكل فريق، ودافع السنغالي لامين ندياي المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال عن النتيجة وعن تبديلاته في شوط اللعب الثاني أمام دي سونغو الموزمبيقي في الجولة الثالثة لمرحلة بطولة الكونفدرالية الأفريقية (الكاف)، موضحاً أن التبديلات كانت اضطرارية وبطلب من طبيب الفريق، وقال: الفريق ما زال في المنافسة، وأن لاعبي الفريق قدموا مباراة كبيرة رغم التعادل الإيجابي أمام الضيوف.

فيما أكد ايستون فيجان مدرب دي سونغو الموزمبيقي أن فريقه نجح في انتزاع نقطة غالية من أمام فريق شرس ساندته جماهير غفيرة طيلة المباراة.