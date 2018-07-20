52 مليون دولار تبقي هاميلتون مع «مرسيدس»

المصدر: أ ف ب

أنهى البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا1 أربع مرات، الجدل حول مستقبله، بعد إعلان فريقه مرسيدس الألماني عن تمديد عقده عامين إضافيين حتى نهاية موسم 2020.

وتقدر صفقة بقاء هاميلتون (33 عاماً) ب (52 مليون دولار أميركي) في السنة الواحدة، ما يعزز مكانة النجم البريطاني في عالم الفئة الأولى، كالسائق الأعلى أجراً في البطولة، والرياضي الأكثر دخلاً في بريطانيا.

وجاء في بيان للفريق على هامش جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة هوكنهايم، المرحلة الحادية عشرة من بطولة العالم الأحد، «أعلن مرسيدس-أي أم جي بتروناس موتورسبورت، ولويس هاميلتون، اليوم، اتفاقهما على التمديد لعامين إضافيين لموسمي 2019 و2020 في الفورمولا1». وأكد هاميلتون، أن «هذا التمديد شكلي بعد جلوسي أنا وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي، لمناقشته الشتاء الماضي.».