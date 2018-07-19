الترجي والنجم يقتربان من دور الثمانية للأبطال

المصدر: تونس - صالح قادري

كان استئناف الفريقين التونسيين الترجي الرياضي والنجم الساحلي لنشاط دوري أبطال أفريقيا موفقاً، حيث فاز كلاهما أول من أمس، فاقتربا من الترشح إلى دور الثمانية.

في تونس قلب الترجي الرياضي الطاولة على ضيفه كامبالا سيتي. فبعد أن كان متأخراً بهدفين دون رد عاد بقوة في المباراة فقلص الفارق عن طريق الماجري، ثم عادل النتيجة عن طريق سعد بقير قبل أن يضيف الماجري الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف. من جانبه، لم يجد النجم الساحلي صعوبة ليفوز على مضيفه مبابان السوازيلاندي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل سجلها العواضي والحناشي والشرميطي.