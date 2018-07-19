«صندوق الحالمين» يجمع هوندا وسميث

المصدر: لوس أنجليس - وكالات

أعلن وكيل الدولي الياباني السابق كيسوكي هوندا أمس، تأسيس لاعبه صندوق للاستثمار، يعنى بالاهتمام بالشركات الناشئة التي تعالج المشاكل الاجتماعية، بالتعاون مع النجم الأميركي الممثل ويل سميث. ويأمل «صندوق الحالمين»، الذي تأسس في أبريل الماضي في لوس أنجلوس، أن يجذب 100 مليون دولار من مستثمرين عدة، من بينهم نومورا القابضة، وهي شركة مالية يابانية.

وأعلن لاعب الوسط المهاجم هوندا في بيان نشرته الشركة التي تدير أعماله «أريد أن أحسن حياة الناس في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وفي العالم بفضل «صندوق الحالمين»».

ونشر هوندا، البالغ 32 عاماً، في حسابه على تويتر، أمس، بدون الكثير من التفاصيل «أريد أن أواجه تحدياً جديداً».