أوروغواي تشكر غريزمان

المصدر: مونتيفيديو - أ ف ب

دعا تاباري فاسكيز رئيس الأوروغواي المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان إلى زيارة بلاده من أجل أن يشكره على وضع العلم الأوروغواياني على كتفيه خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم عقب انتهاء مونديال روسيا 2018 الأحد الماضي، بفوز فرنسا على كرواتيا (4-2).

ووجه فاسيكز الذي يشتهر بعشقه لكرة القدم، رسالة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول من أمس، نشرت على الموقع الإلكتروني لرئاسة الأوروغواي، هنأ فيها نظيره والشعب الفرنسي واللاعبين والمدربين للمنتخب الفائز بكأس العالم، علماً أن فريق «الديوك» كان أقصى منتخب الأوروغواي من الدور ربع النهائي. واغتنم الرئيس فاسكيز الفرصة من أجل دعوة غريزمان لزيارة الأوروغواي من أجل أن «يشكره».

ومما جاء في الرسالة: «لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية لما قمت به تجاه الأوروغواي، بعدما رفعت علم بلادنا خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمام وسائل الإعلام الدولية في موسكو». وكان غريزمان وضع العلم الأوروغوياني على كتفيه بطلب من أحد المصورين، واحتفظ به طوال مدة انعقاد المؤتمر الصحافي.