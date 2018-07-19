المصري يهدد باللجوء إلى «فيفا»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

هدد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، من أجل العودة لخوض مباريات الفريق على ملعبه، بعد تمسك اتحاد الكرة المصري باستمرار خوض الفريق مبارياته خارج الديار، وفقاً لعقوبة سابقة.

وكان المصري قد تعرّض لعقوبة بعدم خوض مبارياته على ملعبه لمدة خمسة أعوام، بعد أحداث شغب دامية وقعت في نوفمبر 2012، أثناء مباراة للفريق أمام الأهلي بالدوري، وراح ضحيتها 74 من جمهور الأهلي، غير أن العقوبة انتهت منذ عامين ولا يزال القرار سارياً، كما أن إدارة المصري حصلت على موافقة الجهات الأمنية من أجل خوض مباريات الفرق الأفريقية على ملعبه هذا الموسم.