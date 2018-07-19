منتخب الجودو يستعد لـ«الآسيوية» في ماكاو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصل منتخبنا الوطني للجودو للشباب والناشئين إلى مدينة ماكاو بالصين، لإقامة معسكر قصير استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا الثانية للجودو، التي تنطلق بعد غدٍ على مستوى الناشئين، فيما تقام بطولة الشباب يوم الأحد، ويشارك في البطولة 30 دولة في مقدمتها الإمارات والسعودية واليمن .

ويقود بعثة منتخبنا للجودو محمد جاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف عام اللعبة على مستوى المراحل العمرية، بجانب المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، وتضم 8 لاعبين لفئتي الناشئين والشباب من مختلف أندية الدولة الأعضاء

من جانبه حض محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو خلال اتصاله الهاتفي بالبعثة للاطمئنان على أفرادها أعضاء البعثة على ضرورة الاستفادة من التدريبات السابقة والمعسكرات الخارجية التي وفرها الاتحاد للاعبين، مشدداً أيضاً على أهمية العمل على تطوير المستويات عبر البطولة الأسيوية التي توفر فرصاً جيدة للاحتكاك الإيجابي ، مطالباً أبطال الجودو بتحقيق نتائج مشرفة في المنافسة.