ريبيتش يسدد قروض جميع سكان قريته

المصدر: زغرب - وكالات

سدد أنتي ريبيتش، مهاجم منتخب كرواتيا، القروض المالية التي بذمة جميع سكان قرية إيموتسكي الكرواتية التي ولد وترعرع فيها.

ونقلت مصادر إعلامية كرواتية عن زميل المهاجم في منتخب الشباب، لوفرو شينديك: إن ريبيتش ولد وترعرع في قرية صغيرة بالقرب من مدينة سبليت، ولم ينسَ جذوره السابقة، غير أنه غادر القرية عندما كان في الـ19 من عمره. وبدأ يلعب في فريق «فيورينتينا» الإيطالي.

وقام أنتي ريبيتش مؤخراً بتسديد القروض، دفعة واحدة، التي بذمة سكان قرية مسقط رأسه البالغ عددهم 500 نسمة. وخسر منتخب كرواتيا في نهائي مونديال روسيا لعام 2018 أمام فريق فرنسا بنتيجة 4-2. وشارك أنتي ريبيتش في 6 مباريات ضمن المونديال، وسجل هدفاً واحداً ضد منتخب الأرجنتين.